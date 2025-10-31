ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆ: ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಚಾಲನೆ

ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:23 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:23 IST
ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ನಟಿ
AwarenessPooja Gandhi

