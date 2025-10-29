ಬುಧವಾರ, 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆರೈಕೆದಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಗತ್ಯ: ದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ

ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಅಧಿನಿಯಮದ ರಾಜ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ದಾಸ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:38 IST
Last Updated : 29 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:38 IST
ನಗರದ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಆರೈಕೆದಾರರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಂದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಚ್.ಜಿ.
bengaluru

