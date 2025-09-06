ಶನಿವಾರ, 6 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಕೋರ್ಟ್‌ ಹಾಲ್‌ಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾವೇರಿ ಭವನ ಅಥವಾ ಯುವಿಸಿಇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ನ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಲಿ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಹುದು.
-ವಿವೇಕ್‌ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಕೀಲರ ಸಂಘ
