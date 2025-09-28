ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಯಲಹಂಕ: ದಸರಾ ಉತ್ಸವ–ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ, ದಾಂಡಿಯಾ ನೃತ್ಯ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತೀತ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ | ಗೊಂಬೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿದವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ | ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ
ಸಹಕಾರನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಬೊಂಬೆಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಜನರನ್ನೂ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿಸುವ ಕೀರ್ತಿ, ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಮಾತ್ರವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದದ್ದು, ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜನರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ
ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ, ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ
