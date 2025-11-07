ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:49 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:49 IST
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಲವರ್ಧನೆ ಎಂದರ್ಥ
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
IndiaArmyDeffence

