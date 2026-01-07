ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಯುವಕ: ರೈಲು ಹರಿದು ತುಂಡಾದ ಕೈ

ಕೈ ತುಂಡಾದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಯುವಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:02 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 20:02 IST
