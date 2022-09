ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆಯಿಂದ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರದಾಟ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಫ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್‌ ಹಾಗೂ ಜೊಮಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಂತಹ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವದ ಸರ್ಜಾಪುರ, ಯಮಲೂರು, ಬೆಳಂದೂರು, ವರ್ತೂರು, ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ, ವೈಟ್‌ಫಿಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಜನಸಂದಣಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸೇವೆ ತಲುಪಿಸಲು ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

‘ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

Heavy #rain in #Sarjapur road.

Selute to all the #Zomato #swiggy delivery partners. Not sure how much companies have added surge, but these guys really deserve more. pic.twitter.com/QOhtdRPrRl

— Sharath (@sharath_bantaje) September 4, 2022