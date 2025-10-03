<h2>ವಾರ್ಡ್: ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳು</h2><ol><li><p>ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ:ಕೊತ್ತನೂರು, ಗೆದ್ದಲಹಳ್ಳಿ, ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ, ಅರ್ಕಾವತಿ ಲೇಔಟ್ 5, 6, 17, 20ನೇ ಬ್ಲಾಕ್</p></li><li><p>ಬೈರತಿ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬೈರತಿ, ಬೈರತಿ ಬಂಡೆ</p></li><li><p>ಹೊರಮಾವು ಅಗರ: ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿ, ಹೊರಮಾವು, ಬೈರತಿಖಾನೆ, ಅರ್ಕಾವತಿ 18ನೇ ಬ್ಲಾಕ್</p></li><li><p>ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ಜಿಎನ್ಆರ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಮೇಘನಪಾಳ್ಯ, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವೆನ್ಯೂ ಕಾಲೊನಿ, ನಂಜಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್, ಪಾಪಯ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಬಾಬುಸಾಬ್ ಪಾಳ್ಯ, ಸಿಎನ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಸರೋಜಿನಿ ನಗರ: ನ್ಯೂಶಾಂತಿನಗರ, ಮಂಜುನಾಥ ನಗರ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಕಲ್ಕೆರೆ: ಕಲ್ಕೆರೆ, ಜಯಂತಿನಗರ</p></li><li><p>ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ: ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ, ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ</p></li><li><p>ಕೆ.ಚನ್ನಸಂದ್ರ: ಕೆ.ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಕೌದೇನಹಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಷಯ ನಗರ</p></li><li><p>ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ: ಆನಂದಪುರ, ಟಿ.ಸಿ.ಪಾಳ್ಯ</p></li><li><p>ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ: ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಮೇಡಹಳ್ಳಿ: ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ, ಭಟ್ಟರಹಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಬೆಳತ್ತೂರು: ಕಾಡುಗೋಡಿ ಕಾಲೊನಿ, ಕುಂಬೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಸಾದರಮಂಗಲ, ಬೆಲ್ಲೂರು, ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ.</p></li><li><p>ಕಾಡುಗೋಡಿ: ವಿ.ಎಸ್. ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೊನಿ, ಮೈತ್ರಿ ಲೇಔಟ್, ಕಾಡುಗೋಡಿ</p></li><li><p>ಹೂಡಿ: ಅಯ್ಯಪ್ಪನಗರ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ, ತಿಗಳರಪಾಳ್ಯ, ರಾಮಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಬಸವನಪುರ: ಸೀಗೆಹಳ್ಳಿ, ಆದಿತ್ಯ ಲೇಔಟ್, ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ಲೂರ್ದು ನಗರ, ನಂದೀಶ್ವರ ಲೇಔಟ್, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ದೇವಸಂದ್ರ: ಮಂಚೂರಿಯನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೇಔಟ್, ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ</p></li><li><p>ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ: ಐಟಿಐ ಕಾಲೊನಿ, ಜಸ್ಟೀಸ್ ಭೀಮಯ್ಯ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಕೊತ್ತೂರು: ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ, ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ವಿಜಿನಾಪುರ: ಆರ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ದೂರವಾಣಿ ನಗರ: ಬೃಂದಾವನ ಬಡಾವಣೆ, ದೂರವಾಣಿನಗರ</p></li><li><p>ಕೆ.ಎಸ್. ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್: ಪೈ ಲೇಔಟ್, ದರ್ಗಾ ಮೊಹಲ್ಲಾ</p></li><li><p>ಎ.ನಾರಾಯಣಪುರ: ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಉದಯನಗರ, ಕಾಮಧೇನು ನಗರ</p></li><li><p>ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸಂದ್ರ: ಸಾಲಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಶ್ರೀ ರಾಮಯ್ಯ ವಸತಿ ಬಡಾಣೆ, ಸಾಯಿರಾಮ್ ಲೇಔಟ್, ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಕಾವೇರಿ ನಗರ: ರಾಜಪಾಳ್ಯ, ಹೂಡಿ, ಸೀತಾರಾಮಪಾಳ್ಯ, ಕಾವೇರಿನಗರ</p></li><li><p>ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಪಟ್ಟಂದೂರು ಅಗ್ರಹಾರ, ಪೃಥ್ವಿ ಲೇಔಟ್, ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಲೇಔಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲಿ</p></li><li><p>ಚನ್ನಸಂದ್ರ: ಎಕೆಜಿ ಕಾಲೊನಿ, ಚನ್ನಸಂದ್ರ</p></li><li><p>ಹಗದೂರು: ಇಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ, ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ವರ್ತೂರು ಕೋಡಿ, ವಿನಾಯಕನಗರ, ನಾಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್: ಡಾಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ರಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ. ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪುರ, ಸಾಯಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ: ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಲೇಔಟ್ 6ನೇ ಹಂತ, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ತೂಬರಹಳ್ಳಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಇಪಿಐಪಿ ಇಂಡಸ್ಷ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ: ಆಶ್ರಯ ಬಡಾವಣೆ, ಹಸಿರು ಡೊಮೇನ್, ಇಪಿಐಪಿ ವಲಯ, ಸ್ನೇಹಿತ ಲೇಔಟ್, ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ</p></li><li><p>ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ: ಮಹದೇವಪುರ, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹೇಶ್ವರಿ ನಗರ, ಬಿ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಲೇಔಟ್, ಆರ್ಎಚ್ಬಿ ಕಾಲೊನಿ</p></li><li><p>ಮಹದೇವಪುರ: ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ, ಶಿವಗಂಗಾ ಲೇಔಟ್, ಅನಕಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ</p></li><li><p>ಉದಯ್ ನಗರ: ಎ. ನಾರಾಯಣಪುರ</p></li><li><p>ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ: ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಅಬ್ಬಯ್ಯ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್, ಬಿಇಎಂಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್</p></li><li><p>ತಲಕಾವೇರಿ ಲೇಔಟ್: ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ</p></li><li><p>ಅಶ್ವತ್ಥ್ ನಗರ: ಹೇಮಂತನಗರ, ಸಂಜಯನಗರ, ಆನಂದನಗರ, ಅಶ್ವತ್ಥ್ನಗರ, ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಡಾವಣೆ</p></li><li><p>ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ: ಶಾಮಣ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಲೇಔಟ್, ಕಾರ್ತಿಕ ನಗರ, ಎಲ್ಆರ್ಡಿಇ ಲೇಔಟ್, ದೊಡ್ಡನೆಕ್ಕುಂದಿ, ಫರ್ನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್</p></li><li><p>ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್: ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಲೇಔಟ್, ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್– ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ವೈಕುಂಠಂ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ಮುನ್ನೇನಕೊಳಾಲ: ಗಾಂಧಿನಗರ, ಬಳಗೆರೆ, ಮುನ್ನೇನಕೊಳಾಲ, ಶೋಭಾ ಆಯನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅರ್ಬಲ್ ವಿಲ್ಲೆ</p></li><li><p>ವರ್ತೂರು: ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟ್, ಮಧುರಾನಗರ, ಸೊರಹುಣಸೆ, ವರ್ತೂರು</p></li><li><p>ಗುಂಜೂರು: ಗುಂಜೂರು, ಕಾರ್ಮೆಲಾರಾಮ್, ಗುಂಜೂರುಪಾಳ್ಯ, ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಸನ್ನಿ ಬ್ರೂಕ್ಸ್</p></li><li><p>ಪಣತ್ತೂರು: ಪಿ.ಆರ್. ಲೇಔಟ್, ಭೋಗನಹಳ್ಳಿ, ಎಂಎಸ್ಆರ್ ಲೇಔಟ್, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಲೇಔಟ್, ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ಪಣತ್ತೂರು, ವಿವೇಕಾನಂದ ಲೇಔಟ್</p></li><li><p>ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿ: ಆದರ್ಶ ಪಾಮ್ ರಿಟ್ರೀಟ್, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ಓಷಿಯಾನಸ್ ಫ್ರೀಸಿಯಾ ಎನ್ಕ್ಲೇವ್, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಟಿಯಾರಾ</p></li><li><p>ಬೆಳ್ಳಂದೂರು: ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಲೆನ್ ಲೇಔಟ್, ಬೆಳ್ಳಂದೂರು, ಕರಿಯಮ್ಮನ ಅಗ್ರಹಾರ</p></li><li><p>ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ: ಯಮಲೂರು, ಬೇಲೂರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಗರ, ಬೇಲೂರು ನಾಗಸಂದ್ರ, ಚಲ್ಲಘಟ್ಟ, ಕೆಂಪಾಪುರ</p></li><li><p>ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ: ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ವಿಭೂತಿಪುರ: ರಮೇಶ್ ನಗರ</p></li><li><p>ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ: ಕರೀಂನಗರ, ಅನ್ನಸಂದ್ರ ಪಾಳ್ಯ, ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಗರ, ಇಸ್ಲಾಂಪುರ</p></li><li><p>ಜಗದೀಶ್ ನಗರ: ವಿಮಾನಪುರ, ಎಚ್ಎಎಲ್ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ಜಗದೀಶ್ನಗರ, ಜ್ಯೋತಿನಗರ, ನೆಲ್ಲೂರುಪುರ</p></li></ol>.ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೂರು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>