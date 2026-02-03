ಸೋಮವಾರ, 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಎಚ್‌ಬಿಆರ್ ಲೇಔಟ್‌: ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯ ‘ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್’

ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯಡಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಎ.ಎಂ.ಸುರೇಶ
Published : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:35 IST
Last Updated : 2 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 21:35 IST
ಹಸಿರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಡಿ ಥೀಮ್‌ ಪಾರ್ಕ್‌ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲದ ಜತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಸಿರಿನ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವುದೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ
– ಕೆ.ಜೆ.ಜಾರ್ಜ್, ಇಂಧನ ಸಚಿವ
bengaluruKPTCLEco Friendly

