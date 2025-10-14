ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಕ್ಷಿದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಬೇಡಿ: ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾ. ಇ.ಎಸ್. ಇಂದ್ರೇಶ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 18:46 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 18:46 IST
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ
ಇ ಎಸ್‌ ಇಂದ್ರೇಶ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
bengaluru

