ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ನವೀಕರಣ: ₹10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೋರಿ ಜಿಬಿಎಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ

ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:30 IST
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಗುಲಾಬಿ ಉದ್ಯಾನವನ್ನು ₹4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕುರಿತು ರೂಪರೇಷಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
-ಎಂ. ಜಗದೀಶ್, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಂತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
