ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಸಾಕು ಎರಡು ನುಡಿ ಕಲಿಕೆ ಬೇಕು

ಮೂರನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ: ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಎ.ವಿ.ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ, ಅತಿಥಿ: ಕೈಲಾಶ್ ಸತ್ಯಾರ್ಥಿ, ಆಯೋಜನೆ: ಆರ್.ವಿ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಸ್ಥಳ: ಮಂಗಳಾ ಮಂಟಪ, ಎನ್ಎಂಕೆಆರ್ವಿ ಕಾಲೇಜು, ಜಯನಗರ ಮೂರನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30

'ಒಂದು ತಲೆ ಚವುರದ ಕಥೆ' ಲೇಖಕರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ: ಶಿವರಾಜ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ನ್ಯೂ ಹೊರೈಝನ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10

'ತ್ರಿಭಾಷಾ ನೀತಿ ಸಾಕು ಎರಡು ನುಡಿ ಕಲಿಕೆ ಬೇಕು' ಮಾಹಿತಿ–ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ಬನವಾಸಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಆರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಚರಣ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ನಂದ, ಬಿ.ಪಿ. ರಾವ್, ಕೆ. ರಘು, ಆಯೋಜನೆ: ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಶ್ರೈನ್, ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ 

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು, ಅತಿಥಿಗಳು: ಮನನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಅರವಿಂದ್ ಕಾಮತ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸದಾಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ ವೈ.ಆರ್., ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಿಟ್ಟಲಕೋಡ, ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಎಚ್.ಕೆ. ಪಾಟೀಲ, ಆಯೋಜನೆ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ತು, ಸ್ಥಳ: ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ 

'ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ–2' ಈಡೇರುವುದೇ ಸರ್ವ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ? ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಎ. ನಾರಾಯಣ್, ಎಲ್.ಕೆ. ಅತೀಕ್, ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಕೆ.ಎನ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ, ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಕಲಗಿ, ಸಿ.ಎಸ್. ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್, ಪಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರಿ, ರವಿ ಬೋಸರಾಜು, ಸಾಸಲು ಸತೀಶ್, ಕೆ.ಜೆ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾಯಕ, ಜಿ.ಬಿ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೂಲಗೆ, ಬಿ.ಸಿ. ಬಸವರಾಜ್, ಆಯೋಜನೆ: ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸ್ಥಳ: ಗಾಂಧಿ ಭವನ, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ 

ಕಲೋತ್ಸವ: ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸೌಮ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್, ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ, ರಕ್ಷಾ ಆರ್. ಕುಮಾರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಅನುರಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಸೇವಾ ಸದನ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30ರಿಂದ 

ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕ ಪ್ರದಾನ: ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಅತಿಥಿ: ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಆಯೋಜನೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಸ್ಥಳ: ರಾಜಭವನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11

'ಸೂಜಿ–ದಾರದೊಂದಿಗಿನ ಬದುಕು' ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆಯೋಜನೆ: ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, ಸ್ಥಳ: ಡಿ. ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಸಭಾಂಗಣ, ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3ರಿಂದ 

ಪೊಲೀಸ್ ಕಲಾಸಂಗಮ, ಅಪ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ವಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ: ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಸಾ.ರಾ. ಫಾತೀಮಾ, ಅತಿಥಿಗ