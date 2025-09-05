ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನೆಲಮಂಗಲ–ದಾಬಸ್‌ಪೇಟೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ರಹದಾರಿ

ಹೆದ್ದಾರಿಯೂ ಗುಂಡಿಮಯ, ಸಂಚಾರ ತ್ರಾಸದಾಯಕ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
Last Updated : 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruHighwayRoad AccidentsHighways projectDABASPETENational Highway Authority Of IndiaNelamangala

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT