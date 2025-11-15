ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲು: ಹೇಳಿಕೆಗೆ ‘ಅಸಹಕಾರ’; ತನಿಖೆ ವಿಳಂಬ

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್‌, ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಪೂರೈಕೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 29 ಪ್ರಕರಣ
ಆದಿತ್ಯ ಕೆ.ಎ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:30 IST
ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) 
ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ನಿಷೇಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ) 
CrimeParappana Agrahara jailParappana agrahara

