ಇಂಡಿಗೊ: ಭಾಗಶಃ ಟಿಕೆಟ್‌ ದರ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ರದ್ದುಗೊಂಡ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ದರವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 15ರವೆರಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಂಡಿಗೊ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿಯ ವೇಳೆ ₹400ರಿಂದ ₹3 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ಧತಿಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನುಕೂಲ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೇಕ್ಮೈಟ್ರಿಪ್, ಕ್ಲಿಯರ್ಟ್ರಿಪ್ ಮತ್ತು ಇಕ್ಸಿಗೋದಂತಹ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸಹ ರದ್ದತಿ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ಧತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹3 ಸಾವಿರ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಕವಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ₹435 ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>'ಡಿ. 8ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ₹8,147 ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ.ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ರದ್ದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಮರುಪಾವತಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮರು ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ₹7,712 ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ ಏನಾಯಿತು?... ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಲ್ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲೇನೋ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ' ಎಂದು ಕವಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ನಡುವೆ, ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವಿಮಾನಯಾನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅನುಕೂಲ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂಡಿಗೊ ಮೂಲವೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p>