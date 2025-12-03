ಬುಧವಾರ, 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಿಬಿಸಿ| 2,418 ಎಕರೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ: ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ತಗ್ಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್
Published : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 2 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಬಿಬಿಸಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ಭೂಮಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶೇಕಡ 70ರಷ್ಟು ಮಾಲೀಕರ ಉಳಿದ ಭೂಮಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್‌.ಕೆ.ಅತೀಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಬಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಉದ್ದೇಶದ ಘಟಕ (ಎಸ್‌ಪಿವಿ)
