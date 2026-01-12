ಭಾನುವಾರ, 11 ಜನವರಿ 2026
ಕುಂದು ಕೊರತೆ: ಸೋಮವಾರ, 12 ಜನವರಿ 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
Last Updated : 11 ಜನವರಿ 2026, 23:35 IST
ಅಶೋಕನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ 
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಕಸದ ರಾಶಿ 
bengaluruCivic Problems

