ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಹಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಟ್ಟಿಲಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯ 17ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ದೇವರ ಉತ್ಸವ, ಮೆರವಣಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜರುಗಿತು.

ವಿವಿಧ ಹೋಮ, ಹವನ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಗಾಯನ, ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ನಡೆಯಿತು.

ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ. ಮುನಿರಾಜು, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಚಕರಾದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ, ಮುಖಂಡರಾದ ಜಿ. ಮುತ್ತಯ್ಯ, ವೆಂಕಟೇಶ್, ಜಗದೀಶ್, ರಾಜಣ್ಣ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.