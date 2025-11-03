ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಂಗೇರಿ ಬಳಿ ಹೋಂ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್‌ಜಿಗಳ ರೇವ್ ಪಾರ್ಟಿ: 90 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್!

ಹೋಂ ಸ್ಟೇಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ದಾಳಿ; ಮಾಲೀಕ, ಆಯೋಜಕನ ಬಂಧನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
