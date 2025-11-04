ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:42 IST
ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ಮೂರು ದಿನದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್. ಮುನಿರಾಜು ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
Bangalore

