‘ಸುಗ್ಗಿ-ಹುಗ್ಗಿ’ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಜನ

ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಕುರಿ-ಎತ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಗಳು, ಜನಪದ ಕಲೆಗಳು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 0:20 IST
ಕಬ್ಬಿನ ಜಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ತೆನೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಆಕಾರದ ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚುಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸಿದವು
bengaluruYelahankaKrishna Byre Gowda

