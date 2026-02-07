ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಕಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ನೆರವು: 13 ಮಂದಿ ಸೆರೆ

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:22 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 22:22 IST
ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ವಂಚನೆ?
‘ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಹಣವನ್ನು ನೈಜ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಸಲಿ ಖಾತೆದಾರರ ಅರಿವಿಗೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. ‘ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದಾಗ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಧರಿಸಿ, ನೈಜ ಖಾತೆದಾರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಖಾತೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಸಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಖಾತೆದಾರರು ಕಮಿಷನರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ವಂಚಕರಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದೂ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.‌
