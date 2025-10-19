ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

<p>ಮಕ್ಕಳ ವಚನ ಮೇಳ: ವಚನ ಗಾಯನ: ಆಯೋಜನೆ: ವಚನ ಜ್ಯೋತಿ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p><p>ಚೀನಾ ಜನತಾ ಗಣರಾಜ್ಯದ 76ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ<br>ಸ್ಥಾಪನೆಯ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ,<br>ಚೀನಾದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಅತಿಥಿಗಳು: ಕಿನ್ ಜಿಯಿ, ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಸಿಂಧ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ: ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಸ್ನೇಹ ಸಂಘ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10</p><p>ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದಿನ, ಮೂರನೇ ಬಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊ–2025: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಯೋಜನೆ: ಐಸಿಎಆರ್–ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಸ್ಥಳ: ಐಸಿಎಆರ್–ಎನ್ಬಿಎಐಆರ್. ಯಲಹಂಕ ಆವರಣ,<br>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11</p><p>ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಡಿ.ಕೆ. ಸುರೇಶ್, ಮಾಂಗಲ್ಯ ವಿತರಣೆ: ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ಕುಸುಮಾ ಎಚ್., ಕನ್ಯಾದಾನ: ಬಿ.ಆರ್. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಅರ್ಪಿತಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಮಂಜುಶ್ರೀ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಲಗ್ಗೆರೆ–ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಲೇಔಟ್, ಲಗ್ಗೆರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30</p><p>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ, ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭಾವಳಿ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಎನ್. ದೇವರಾಜ, ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು, ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಯರ್ಗ, ನಂದಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ, ಎಸ್.ಕೆ. ಅನಂತ, ಈ. ರಾಜಪ್ಪ, ಆಯೋಜನೆ: ಪರಂಪರಾ, ಸ್ಥಳ: ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಸಭಾಂಗಣ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರಿಂದ</p><p>‘ಮಕ್ಕಳ ಜಾತ್ರೆ’ ಚಿಣ್ಣರ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದ: ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಎನ್.ಎ. ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅತಿಥಿಗಳು: ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಕೆ.ವಿ. ಪ್ರಭಾಕರ್, ಬಿ.ಆರ್, ನಾಯ್ಡು, ಆಯೋಜನೆ: ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬಾಲಭವನ, ಸ್ಥಳ: ಪ್ರೆಸ್ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕಬ್ಬನ್ ಉದ್ಯಾನ, ಸಂಜೆ 4.30 </p><p>ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿ: ಗಾಯನ: ವಿನಯ್ ಶರ್ವ, ಪಿಟೀಲು: ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಿ., ಮೃದಂಗ: ವಿನೋದ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಆನೂರು, ಖಂಜೀರಾ: ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್., ಆಯೋಜನೆ: ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಗಾನ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಬಾಲಮೋಹನ್ ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರ, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಸಂಜೆ 5</p><p>ಕೊರಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ: ಭಾಗವಹಿಸುವವರು: ಜಿ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ, ಅರಳುಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ, ಆನಂದರಾವ್ ಕೊರಟಿ, ಎಲ್. ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮೇಗೌಡ, ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ: ಉದಯಭಾನು ಕಲಾಸಂಘ, ಕೆಂಪೇಗೌಡನಗರ, ಸಂಜೆ 6</p><p>‘ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಸ್., ಆಯೋಜನೆ: ನವರಸಂ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 7 </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>