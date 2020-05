ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೆರಡು ರೈಲುಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಅಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದವರು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕ್ವಾರೈಂಟೈನ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಳಿಸಬೇಡಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾವು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಲಿ, ರೈಲನ್ನಾಗಲಿ ತಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಆತಂಕ- ವಿಶೇಷ ರೈಲು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ

Our level of #HumanRights ..

Keep poor uneducated workers guessing and clueless while we twiddle thumbs, clang plates, light candles and spend money showering flowers on hospitals. #IncredibleIndia #TrainsForMigrantsNow pic.twitter.com/nbrYw79ZyW — Neerei (@soyierene) May 7, 2020

ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #TrainsForMigrants ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್

ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತವರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ #TrainsForMigrants ಬಳಸಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

‘ಆಧುನಿಕ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯಾಗಲಿ’, ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಮತ್ತು ನಗರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ | ವಲಸಿಗರ ಕಳುಹಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು

#TrainsForMigrants The Karnataka Govt’s decision is a blatant violation of fundamental rights guaranteed u/ Articles 23 (prohibit of forced labour) and 19(1)(d) (right to move freely within the territory of India). An utter disregard for the life & dignity of migrant labourers. pic.twitter.com/wVbf0ve4Sh — Barathi (@grimalkintweets) May 7, 2020

we are all sitting in cities built by migrant labour & here those who built them are being revoked of all dignity, being forced to work on construction projects, having no access to return home. There need to be free #TrainsForMigrantsNow! — Saumya Dadoo (@saumyadadoo) May 7, 2020