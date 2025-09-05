ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ: ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ರಹ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:10 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಲಾಕೃತಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಲಾಕೃತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಕಲಾಕೃತಿ
bengaluruVenkatappa Art Gallery

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT