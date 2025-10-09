ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜಲಮಂಡಳಿ ‘ನೀಲಿ ಪಡೆ’ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶುರು

ಅಕ್ರಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಎಂಟಿಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:50 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 15:50 IST
ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದು  ಮಂಡಳಿಯ ವಿಚಕ್ಷಣೆ ವಾಹನಗಳಾದ ನೀಲಿ ಬಲ ಪಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲು ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಸ್.ವಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್‌ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಲಮಂಡಳಿ
BWSSB

