ಶ್ರೀರಾಂಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾಮಿನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಂಧನ

ಆರೋಪಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸೆರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:56 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:56 IST
Murder Case

