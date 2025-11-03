ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಪಟಾಕಿ: ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಲಿನ್ಯ

ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟು; ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:15 IST
ರಮೇಶ ಕಾಶಿನಾಥ
ನಗರ ಹೊರವಲಯದ ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು
ರಮೇಶ ಕಾಶಿನಾಥ, ವ್ಯಾಪಾರಿ
