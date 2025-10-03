ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್: ಸಂಭ್ರಮದ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ; ವಿಜಯದಶಮಿ ಆಚರಣೆ

ರಾಮಲೀಲಾ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಜನ; 50 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:48 IST
ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ‌ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ
ಪ್ರತಿಕೃತಿ ದಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಾ. ಶೈಲೇಂದ್ರ‌ ಕೆ. ಬೆಲ್ದಾಳೆ
ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝಲಕ್
ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝಲಕ್
ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝಲಕ್
ರಾಮಲೀಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಝಲಕ್
ಬೀದರ್‌ನ ಒಳಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
ಬೀದರ್‌ನ ಒಳಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು
BidarVijayadashami

