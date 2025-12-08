ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಗುರುಮಹಾಂತ ಶ್ರೀ, ಶಿವಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ‘ಬಸವಭಾನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

ಹಾರಕೂಡ ಮಠದಲ್ಲಿ ಡಿ.24ರಂದು ನಡೆಯುವ 74ನೇ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:45 IST
ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
