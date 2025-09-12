ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹುಲಸೂರ: ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತ ಬೋಳೆಗಾಂವ

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸದ ರಾಶಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ರಸ್ತೆಗಳು
ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ
ಗ್ರಾಮದ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರಿನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಜೊತೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಹರಡುವ ಸಂಭವವಿದೆ
ಬಾಲಾಜಿ ಬೋಳೆಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಪ್ರಭಾರ ಪಿಡಿಒ ಮೇಹಕರ
Bidar

