ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್|ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ;ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ

ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ₹25 ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:22 IST
