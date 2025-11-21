ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್ | ಕುಷ್ಠರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಂದೋಲನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಚನೆ

ನ.24ರಿಂದ ಡಿ.9ರ ವರೆಗೆ ಆಂದೋಲನ ಮನೆಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:12 IST
Bidar

