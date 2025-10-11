ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌ | ₹1.50 ಕೋಟಿ ಸ್ವತ್ತು ಜಪ್ತಿ, 57 ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

42 ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಿಸಿದ ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT