ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌ | ಸೋಯಾ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಳಂಬ: ಖಾಸಗಿಯವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ರೈತರು

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:20 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:20 IST
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ನಲುಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸದೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಸೋಯಾ ಶೀಘ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು
ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಆಣದೂರೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ
ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಎರಡನೇ ವಾರದಿಂದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಾರಾಟ ಮಹಾಮಂಡಳಿ
BidarSoy beans

