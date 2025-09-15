ಬೀದರ್‌: ಪಂಜಾಬ್‌ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಜನತೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಕಲ್ಪಿಸಲು ನಗರದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಯೂತ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಜಾಬಿನ ಮಚ್ಚಿವಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೆರೆದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಔಷಧ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೊಂಟಿ, ಜಸ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊಂಟಿ, ಚರಣ್ ಕೌರ್, ಅನೀಲ್ ಗೌಡ, ಯಶ್ ಸಿಂಗ್, ಮಿಶಾಲ್ ಶಹೀದ್, ಪುಷ್ಪಕಕುಮಾರ ಜಾಧವ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>