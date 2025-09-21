ಭಾನುವಾರ, 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು: ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಶರಣು ಸಲಗರ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
Last Updated : 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:58 IST
ಪ್ರಥಮ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ₹ 54 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆ ಬಂತು. 5 ದಿನದ ದಾಸೋಹವೂ ಹಾರಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳದ್ದಾಗಿದೆ
ಶರಣು ಸಲಗರ ಶಾಸಕ
ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ರಂಭಾಪುರಿ ಪೀಠದ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಾತೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಹಾರಕೂಡ
