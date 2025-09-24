ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರ್ಬನ್ ನಕ್ಸಲ್ ಎಂಬ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡ್ರೆ ಖಂಡನೆ

ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ಸದಾ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತೆ: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
