ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹುಲಸೂರ - ಮೆಹಕರ ರಸ್ತೆ ಹಾಳು: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪರದಾಟ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:42 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:42 IST
ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೀರಖಲ - ಆನಂದವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿ ಬೆಳೆದಿವೆ
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದು ರೈತರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು
ಬಾಲಾಜಿ ಪಾಟೀಲ ಕೊಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಪ್ರವಾಹ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಶೀಘ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು
ನಾಗೇಶ ಚೌರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಹುಲಸೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಆದಷ್ಟೂ ಬೇಗ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
ಶರಣು ಸಲಗರ ಶಾಸಕ
