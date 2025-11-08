ಶನಿವಾರ, 8 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹುಲಸೂರ: ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಶಿಥಿಲ; ಆತಂಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 8 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಈಗಾಗಲೇ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡಲೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
–ಶಿವಾನಂದ ಮೇತ್ರೆ, ಹುಲಸೂರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ಇಲ್ಲಿನ ನಾಡಕಚೇರಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ.
–ಅಜಿತ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಲಹೂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸೇನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Bidar

