ಹುಮನಾಬಾದ್‌: ಅನೈತಿಕ ತಾಣವಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಸತಿ ಗೃಹ

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:17 IST
ಹುಮನಾಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಸತಿ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು
ಈಗಲಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.‌
–ನವಿನ್ ಬತಲಿ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಗೃಹ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ನೂತನ ವಸತಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು
–ಅಂಜುಂ ತಬಸುಮ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
BidarHumnabad

