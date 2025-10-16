ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಜನವಾಡ: 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇಲ್ಲ ಬಸ್‌ ಸೌಕರ್ಯ!

ಅಲ್ಮಾಸಪುರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್‌ವರೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ
ನಾಗೇಶ ಪ್ರಭಾ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:26 IST
ಬಾಲಕಿಶನ್ ಅನುವಲೆ
ಬಾಲಕಿಶನ್ ಅನುವಲೆ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಬೀದರ್-ಜಾಂಪಾಡ್ ಬಸ್ ವಾಯಾ ಅಲ್ಮಾಸಪುರದ ಮೂಲಕ ಓಡಿಸಬೇಕು
ಬಾಲಕಿಶನ್ ಅನುವಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ
ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಅನುಕೂಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆದಾಯ ದೊರೆಯಲು ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣದ ಚಾಳಕಿಗೆ ಬಸ್ ಓಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
