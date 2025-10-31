ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ಗಾಯಕ ಮಡಿವಾಳಯ್ಯಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗರಿ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:06 IST
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕನಸು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಮಡಿವಾಳಯ್ಯ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಸಾಲಿ ಗಾಯಕ
