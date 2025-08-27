ಬುಧವಾರ, 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಹಾನಿ | ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ: ಖಂಡ್ರೆ

ಮಳೆ ಹಾನಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 27 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:02 IST
ಔರಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಾವಲಗಾಂವ ಕರೆ ಕೋಡಿ ಒಡೆದು ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
Bidar

