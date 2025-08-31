ಭಾನುವಾರ, 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌ | ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ: ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ನೀರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
Last Updated : 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ರೈತ ತೋರಿಸಿದರು
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಾವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ನೀರು ನುಗ್ಗಿರುವುದನ್ನು ರೈತ ತೋರಿಸಿದರು
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್-ಠಾಣಾಕುಶನೂರ ಮಧ್ಯದ ಬಳತ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಂಗಮ ಕ್ರಾಸ್-ಠಾಣಾಕುಶನೂರ ಮಧ್ಯದ ಬಳತ(ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ
ನಿಡೋದಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ನೀರು
ನಿಡೋದಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿ ನೀರು
RainBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT