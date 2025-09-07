ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bidar
ಗಜಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಶಿನಾಥ; ಹಿಂದಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೂ, ಬಹುಭಾಷಿಕ ಕವಿ..

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಗಜಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:49 IST
ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಗಿ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಮೇಷ್ಟ್ರರಾಗಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಭಾಗದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತಿ.
– ಬಸವರಾಜ ಬಲ್ಲೂರ, ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ
Kannadaliterature

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

