ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ‘ಬೀದರ್ ಕೋಟೆ’ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ

ಮಾಣಿಕ ಆರ್ ಭುರೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:36 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿನ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ
ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೀದರ್ ಕೋಟೆಯ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಕೆಐಆರ್‌ಡಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ₹8.50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು
ಶಿವಕುಮಾರ ಕಟಗಿಮಠ ಕಲಾವಿದ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT