ಬೀದರ್‌: ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಕುಟುಂಬ

ನಾರಂಜಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ನಿಶ್ಚಿತ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:18 IST
ಇದು ರೈತರ ಗೆಲುವು. ರೈತರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ. ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಉಮಾಕಾಂತ ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವೆ.
–ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ನಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ
PoliticsBidar

