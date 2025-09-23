ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್ | ಮಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಡಗರದ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
Last Updated : 23 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:45 IST
ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ಜನ
ಬೀದರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸೋಮವಾರ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ
ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೂ ಬೂದುಗುಂಬಳ ಖರೀದಿಸಿದ ಜನ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ
Bidar

