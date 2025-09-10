ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌ | ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿ: ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ; ₹85 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ

ಕಂದಾಯ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:52 IST
ಸತತ ಮಳೆಗೆ ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೆಲಕಚ್ಚಿರುವುದು
